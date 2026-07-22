"Запорожьеоблэнерго" и "Запорожсталь" объединили технику и ресурсы для ликвидации последствий атаки. ФОТОрепортаж

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Очередной вражеский удар по Запорожью стал новым испытанием для энергетической и промышленной инфраструктуры города. Была повреждена высоковольтная линия электропередачи, обеспечивающая работу подстанции, питающей "Запорожсталь".

Кроме того, боеприпас разрушил участок железнодорожного пути, который используется предприятием, сообщает Цензор.НЕТ.

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ПАО "Запорожсталь" сегодня является одним из главных столпов экономической и оборонной устойчивости Украины в сложных условиях войны. Будучи прифронтовым гигантом, комбинат сохраняет статус критически важного предприятия благодаря нескольким факторам.

Это фундамент металлургии Украины — почти половина всего производства украинской стали. Несмотря на вражеские обстрелы, угрозы отключений электроэнергии и логистическое давление, комбинат продолжает непрерывную выплавку чугуна и стали. За 2025 год предприятие произвело 3,6 млн тонн чугуна и 3,2 млн тонн стали. Без его работы отечественный горно-металлургический комплекс оказался бы на грани коллапса.

Комбинат возглавляет рейтинг крупнейших работодателей Запорожской области. Сейчас здесь стабильно работают около 8,2 тысячи сотрудников. Предприятие не только сохраняет рабочие места для местных жителей, но и активно трудоустраивает внутренне перемещенных лиц и системно адаптирует ветеранов, возвращающихся с фронта.

В период, когда госбюджет остро нуждается во внутренних ресурсах, "Запорожсталь" выступает одним из крупнейших налогоплательщиков. Только за 2025 год комбинат уплатил почти 2,7 миллиарда гривен в бюджеты всех уровней, напрямую финансируя оборону и социальные обязательства государства.

Продукция предприятия (горячекатаный и холоднокатаный прокат) остается важной статьей украинского экспорта, обеспечивающей стабильное поступление иностранной валюты в страну. Даже сейчас завод разрабатывает новые виды стали для машиностроения и будущего восстановления разрушенной инфраструктуры Украины.

Повреждение энергетической и железнодорожной инфраструктуры создало сложную ситуацию, которая требовала оперативных и в то же время нестандартных решений. Для скорейшего проведения восстановительных работ свои возможности объединили бригады "Запорожьеоблэнерго" и "Запорожстали".

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Главной проблемой стало расположение поврежденного участка высоковольтной линии. Место аварии было неудобным для подъезда крупной специальной техники, без которой выполнить необходимый комплекс работ было сложно. Поэтому перед энергетиками встала дополнительная задача — сначала организовать полноценный доступ к поврежденному энергообъекту.

Прежде чем специалисты "Запорожьеоблэнерго" смогли приступить к непосредственным работам на высоковольтной линии электропередачи, необходимо было восстановить поврежденный железнодорожный путь и расчистить дорогу для проезда специализированного транспорта.

Учитывая масштаб задачи и необходимость действовать максимально оперативно, было принято решение привлечь к работам ресурсы сразу двух предприятий. Совместные бригады "Запорожьеоблэнерго" и "Запорожстали" работали над тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить доступ к аварийному участку и создать необходимые условия для восстановления энергетической инфраструктуры.

Для проведения работ потребовалось большое количество специальной техники, а также десятки тонн строительных материалов. Координация между энергетиками и работниками промышленного предприятия позволила эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и ускорить ликвидацию последствий атаки.

Руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский подчеркнул, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожья направлены не только на создание проблем с электроснабжением. Одной из целей врага является попытка парализовать работу местной промышленности и оказать психологическое давление на население.

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Однако совместная работа "Запорожьеоблэнерго" и "Запорожстали" в очередной раз продемонстрировала способность запорожских предприятий быстро реагировать на сложные вызовы и объединять усилия ради общего результата.

АО "Запорожьеоблэнерго" — это стратегически важное государственное предприятие, выполняющее функции оператора системы распределения электроэнергии на территории города Запорожья и подконтрольной части Запорожской области.

Компания обслуживает более 780 тысяч потребителей — частных домохозяйств, больниц, школ, водоканалов и крупных промышленных гигантов, таких как "Запорожсталь". Именно через сети и подстанции "Запорожьеоблэнерго" электричество поступает к конечным потребителям. Без оперативного распределения энергии жизнь города и работа бизнеса остановятся.

Из-за постоянных обстрелов гражданской и критической инфраструктуры энергосети Запорожской области ежедневно подвергаются разрушениям. Бригады "Запорожьеоблэнерго" работают в формате "героев без оружия": как только военные и ГСЧС дают разрешение, ремонтные бригады выезжают на места "попаданий" в любое время суток. Всего за одну неделю энергетики восстанавливают электроснабжение более чем 80–90 тысячам потребителей после масштабных отключений и ракетно-дроновых атак.

Предприятие отвечает за техническое регулирование сетей. В моменты критических нагрузок или общесистемного дефицита в Украине именно "Запорожьеоблэнерго" координирует и внедряет графики плановых или аварийных ограничений, чтобы предотвратить масштабную аварию (блэкаут) в регионе.

Надежное энергоснабжение, которое обеспечивает компания, является обязательным условием для того, чтобы металлургические и химические предприятия Запорожья продолжали выплавлять сталь, платить миллиардные налоги и поддерживать оборонный потенциал страны, — подытожил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.







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