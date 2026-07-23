Российский Су-57 в Подмосковье сбила собственная ПВО после взлома системы, — InformNapalm. ДОКУМЕНТ

Вследствие кибервмешательства и когнитивного воздействия на расчет ПВО специального формирования "БАРС Москва" украинским спецслужбам удалось перехватить алгоритмы боевых действий противника и направить огонь российского комплекса на собственную авиацию — истребитель пятого поколения Су-57 в Подмосковье.

Об этом сообщает разведывательное сообщество InformNapalm, пишет Цензор.НЕТ.

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Перехваченные стримы россиян

По данным InformNapalm, подготовка к этой уникальной операции HUMINT+CYBINT началась значительно раньше. Еще 17 июля следователи получили доступ к массиву перехваченных данных, среди которых оказались прямые видеотрансляции с учебного полигона, где готовили расчеты ПВО "БАРС Москва".

Аналитики сообщества обработали полученные кадры, подготовили аналитическую записку и передали её профильным структурам Сил обороны Украины. Документ содержал:

Подробные данные о личном составе и уровне подготовки расчетов.

Архитектуру и программно-аппаратный комплекс "БАРС Москва".

Алгоритмы боевой работы и ключевые технические уязвимости системы.

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Как российский "БАРС Москва" сбил свой же Су-57

Выявленные уязвимости позволили киберспециалистам не просто наблюдать за противником, но и осуществить оперативное вмешательство в работу системы непосредственно во время пролета российской авиации.

Воздействие на операторов и программный контур ПВО заставило расчет идентифицировать свой новейший истребитель как вражескую цель и открыть огонь на поражение.

"По результатам анализа удалось найти способы, которые позволили повлиять на работу одного из расчетов "БАРС Москва" и использовать созданную россиянами систему против российской же цели... Россия создавала "БАРС Москва", чтобы защищать столичный регион от украинских дальнобойных дронов. В итоге один из её расчётов помог сбить с неба российский Су-57", — отмечают в InformNapalm.

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Ложь Минобороны РФ

Пытаясь скрыть факт сбития собственной ПВО, Министерство обороны РФ обнародовало версию о "технической неисправности" Су-57. Однако в российской Z-среде уже разворачивается скандал из-за системного саботажа в собственной системе ПВО.





В сообществе InformNapalm добавили, что версия о "неисправности" носит символический характер, ведь ещё в 2025 году в рамках CYBINT-операции OKBMLeaks расследователи обнародовали секретные документы производителя компонентов для Су-57.

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