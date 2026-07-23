Російський Су-57 у Підмосков’ї збила власна ППО після зламу системи, - InformNapalm. ДОКУМЕНТ

Унаслідок кібернетичного втручання та когнітивного впливу на розрахунок ППО спеціального формування "БАРС Москва" українським спецслужбам вдалося перехопити алгоритми бойової роботи противника та спрямувати вогонь російського комплексу по власній авіації — винищувачу п’ятого покоління Су-57 у Підмосков'ї.

Про це повідомляє розвідувальна спільнота InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

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Перехоплені стрими росіян

За даними InformNapalm, підготовка до цієї унікальної HUMINT+CYBINT операції розпочалася значно раніше. Ще 17 липня розслідувачі отримали доступ до масиву перехоплених даних, серед яких виявилися прямі відеострими з навчального полігону, де готували розрахунки ППО "БАРС Москва".

Аналітики спільноти опрацювали отримані кадри, підготували аналітичну записку та передали її профільним структурам Сил оборони України. Документ містив:

Деталізовані дані про особовий склад та рівень підготовки розрахунків;

Архітектуру та програмно-апаратний комплекс "БАРС Москва";

Алгоритми бойової роботи та ключові технічні вразливості системи.

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Як російський "БАРС Москва" збив свій же Су-57

Виявлені вразливості дозволили кіберфахівцям не просто спостерігати за противником, а й здійснити оперативне втручання в роботу системи безпосередньо під час прольоту російської авіації.

Вплив на операторів та програмний контур ППО змусив розрахунок ідентифікувати свій новітній винищувач як ворожу ціль і відкрити вогонь на ураження.

"За результатами аналізу вдалося знайти підходи, які дозволили вплинути на роботу одного з розрахунків "БАРС Москва" та використати створену росіянами систему проти російської ж цілі... Росія створювала "БАРС Москва", щоб захищати столичний регіон від українських далекобійних дронів. У підсумку один із її розрахунків допоміг прибрати з неба російський Су-57", — зазначають в InformNapalm.

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Брехня Міноборони РФ

Намагаючись приховати факт збиття власною ППО, Міністерство оборони РФ оприлюднило версію про "технічну несправність" Су-57. Проте у російському Z-середовищі вже розгортається скандал через системний саботаж у власній системі ППО.





У спільноті InformNapalm додали, що версія про "несправність" є символічною, адже ще у 2025 році в рамках CYBINT-операції OKBMLeaks розслідувачі оприлюднили таємні документи виробника компонентів для Су-57.

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