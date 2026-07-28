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Новости Фото Обстрелы Николаева
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РФ атаковала Николаев: пострадала женщина, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

миколаїв

Российские войска обстреляли жилой район Николаева, в результате чего пострадала женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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  • На одном из участков поврежден частный жилой дом.
  • На другом - из-за повторного удара БПЛА по двору многоэтажного дома возник пожар контейнера для воды, киоска и сухой травы на открытой территории.

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Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожары.

В Николаеве из-за атаки РФ возникли пожары, пострадал человек
В Николаеве из-за атаки РФ возникли пожары, пострадал человек
В Николаеве из-за атаки РФ возникли пожары, пострадал человек
В Николаеве из-за атаки РФ возникли пожары, пострадал человек

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Николаев (2300) Николаевская область (2410) Николаевский район (236)
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