РФ атаковала Николаев: пострадала женщина, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли жилой район Николаева, в результате чего пострадала женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
- На одном из участков поврежден частный жилой дом.
- На другом - из-за повторного удара БПЛА по двору многоэтажного дома возник пожар контейнера для воды, киоска и сухой травы на открытой территории.
Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожары.
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