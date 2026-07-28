РФ атакувала Миколаїв: постраждала жінка, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували житловий сектор Миколаєва, унаслідок чого постраждала жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
- На одній із локацій пошкоджений приватний житловий будинок.
- На іншій — через повторний удар БпЛА по подвір'ю багатоповерхівки виникла пожежа контейнера для води, кіоску та сухої трави на відкритій території.
Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежі.
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