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Новини Фото Обстріли Миколаєва
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РФ атакувала Миколаїв: постраждала жінка, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

миколаїв

Російські війська атакували житловий сектор Миколаєва, унаслідок чого постраждала жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

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  • На одній із локацій пошкоджений приватний житловий будинок.
  • На іншій — через повторний удар БпЛА по подвір'ю багатоповерхівки виникла пожежа контейнера для води, кіоску та сухої трави на відкритій території.

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Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

У Миколаєві через атаку РФ виникли пожежі, постраждала людина
У Миколаєві через атаку РФ виникли пожежі, постраждала людина
У Миколаєві через атаку РФ виникли пожежі, постраждала людина
У Миколаєві через атаку РФ виникли пожежі, постраждала людина

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Миколаїв (1649) Миколаївська область (2400) Миколаївський район (241)
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