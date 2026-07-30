ГБР устанавливает причины катастрофы истребителя F-16 в Полтавской области. ФОТО
Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту катастрофы истребителя F-16 Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины, произошедшей во время выполнения боевого задания в Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Обстоятельства катастрофы
По предварительной информации, 29 июля 2026 года около 18:45 в Кременчугском районе Полтавской области во время выполнения боевого задания потерпел крушение самолет F-16 Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Пилот успел катапультироваться. Его жизни пока ничего не угрожает.
"Сразу после происшествия на место аварии немедленно выехала следственно-оперативная группа Территориального управления ГБР в городе Полтаве. Неотложные следственные (розыскные) меры продолжались всю ночь и продолжаются утром", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства авиакатастрофы.
- Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу.
- Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, чтоУкраина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался.
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