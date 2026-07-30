ДБР встановлює причини катастрофи винищувача F-16 на Полтавщині. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом катастрофи винищувача F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України, що сталася під час виконання бойового завдання на Полтавщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Обставини катастрофи
За попередньою інформацією, 29 липня 2026 року близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи літак F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України.
Пілот встиг катапультуватися. Його життю наразі нічого не загрожує.
"Відразу після події на місце аварії негайно виїхала слідчо-оперативна група Територіального управління ДБР у місті Полтаві. Невідкладні слідчі (розшукові) заходи тривали усю ніч та продовжуються вранці", - йдеться у повідомленні.
Встановлюються усі обставин авіаційної катастрофи.
- Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України - порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.
- Досудове розслідування триває.
Що передувало?
Напередодні повідомлялося, що Україна втратила винищувач F-16, пілот катапультувався.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз вам ''спеціалісти'' і висококваліфіковані авіаційні ''інженера'' розкажуть як Батьківщину любити!
Слава Богу, що живий пілот.