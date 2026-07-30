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Новини Фото Україна втратила літак
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ДБР встановлює причини катастрофи винищувача F-16 на Полтавщині. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом катастрофи винищувача F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України, що сталася під час виконання бойового завдання на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Обставини катастрофи

За попередньою інформацією, 29 липня 2026 року близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи літак F-16 Повітряних Сил Збройних Сил України.

F-16 розбився на Полтавщині

Пілот встиг катапультуватися. Його життю наразі нічого не загрожує.

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"Відразу після події на місце аварії негайно виїхала слідчо-оперативна група Територіального управління ДБР у місті Полтаві. Невідкладні слідчі (розшукові) заходи тривали усю ніч та продовжуються вранці", - йдеться у повідомленні.

Встановлюються усі обставин авіаційної катастрофи.

  • Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України - порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.
  • Досудове розслідування триває.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що Україна втратила винищувач F-16, пілот катапультувався.

Також читайте: На Полтавщині під час бойового завдання втрачено літак МіГ-29: пілот вижив після катапультування

Автор: 

авіакатастрофа (992) ДБР (3650) F16 F-16 (737) Полтавська область (1344) Кременчуцький район (85)
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Топ коментарі
+6
Готуйте пацани журнали і журнали реєстрації журналів на перевірку...
Зараз вам ''спеціалісти'' і висококваліфіковані авіаційні ''інженера'' розкажуть як Батьківщину любити!
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30.07.2026 10:00 Відповісти
+5
У всьому, що трапляється в Україхні винен Верховний Головнокомандувач, що тут думати. При Порошенко ж було так? І до цього часу він у всьому винен, або партнери.
Слава Богу, що живий пілот.
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30.07.2026 10:02 Відповісти
+4
А це хіба підслідність дбр? Якісь вони на усі руки майстри
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30.07.2026 09:55 Відповісти

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