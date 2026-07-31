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Захватил землю возле Днепра: дело экс-депутата Супруненко передано в суд. ФОТОрепортаж

супруненко

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата, которого обвиняют в самовольном занятии более 0,3 га земли в прибрежной зоне Днепра и незаконном строительстве дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 55-летнего народного депутата VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета", — говорится в сообщении.

В Киеве будут судить бывшего народного депутата за застройку прибрежной полосы Днепра
В Киеве будут судить бывшего народного депутата за застройку прибрежной полосы Днепра
В Киеве будут судить бывшего народного депутата за застройку прибрежной полосы Днепра

Самовольно занял землю у Днепра

Его обвиняют в самовольном захвате земельных участков и незаконном возведении дома в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1 УК Украины.

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Что выяснило следствие

По данным досудебного расследования, в период с 2008 по 2017 годы обвиняемый, действуя по предварительному сговору со своим отцом, без соответствующих решений органов государственной власти самовольно занял смежные земельные участки площадью более 0,3 га в Днепровском районе города Киева.

Обвиняемые возвели вокруг забор, чем ограничили доступ других людей к самовольно занятым территориям и воде. На одном из этих участков в 2012 году построили дом площадью 103 кв. м. При этом участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы.

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Отметим, что самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы крупной реки, где любое строительство и установка ограждений запрещены законом.

В настоящее время обвинительный акт в отношении бывшего депутата направлен в суд. Материалы в отношении его отца выделены в отдельное производство.

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Что предшествовало

  • В январе 2026 года экс-нардепу Александру Супруненко было сообщено о подозрении в самовольном занятии 0,3 га земли возле Днепра. Он незаконно построил дом и огородил участок, ограничив доступ к воде.

Автор: 

депутат (3329) Днепр река (25)
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Топ комментарии
+7
Під Києвом все Дніпро забудоване що до берега не доступишся. І байдуже на закони.
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31.07.2026 11:39 Ответить
+5
а, цю сирітську халупу знесуть?
чи, заплатить штраф 51 тищу грн, та живи собі далі?
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31.07.2026 11:24 Ответить
+3
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31.07.2026 11:52 Ответить

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