Захватил землю возле Днепра: дело экс-депутата Супруненко передано в суд. ФОТОрепортаж

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата, которого обвиняют в самовольном занятии более 0,3 га земли в прибрежной зоне Днепра и незаконном строительстве дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"Прокурорами Соломенской окружной прокуратуры города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 55-летнего народного депутата VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета", — говорится в сообщении.







Самовольно занял землю у Днепра

Его обвиняют в самовольном захвате земельных участков и незаконном возведении дома в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1 УК Украины.

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Что выяснило следствие

По данным досудебного расследования, в период с 2008 по 2017 годы обвиняемый, действуя по предварительному сговору со своим отцом, без соответствующих решений органов государственной власти самовольно занял смежные земельные участки площадью более 0,3 га в Днепровском районе города Киева.



Обвиняемые возвели вокруг забор, чем ограничили доступ других людей к самовольно занятым территориям и воде. На одном из этих участков в 2012 году построили дом площадью 103 кв. м. При этом участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы.

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Отметим, что самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы крупной реки, где любое строительство и установка ограждений запрещены законом.



В настоящее время обвинительный акт в отношении бывшего депутата направлен в суд. Материалы в отношении его отца выделены в отдельное производство.

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Что предшествовало