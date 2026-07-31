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Захопив землю біля Дніпра: справу екснардепа Супруненка передано до суду. ФОТОрепортаж

супруненко

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата, якого обвинувачують у самовільному зайнятті понад 0,3 га землі в прибережній зоні Дніпра та незаконному будівництві будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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"Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо 55-річного народного депутата VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради", - ідеться в повідомленні.

У Києві судитимуть колишнього нардепа за забудову прибережної смуги Дніпра
У Києві судитимуть колишнього нардепа за забудову прибережної смуги Дніпра
У Києві судитимуть колишнього нардепа за забудову прибережної смуги Дніпра

Самовільно зайняв землю біля Дніпра

Його обвинувачують у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному зведенні будинку в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1, ч. 4 ст. 197-1 КК України.

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Що з'ясувало слідство

За даними досудового розслідування, у період з 2008 по 2017 роки обвинувачений, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком, без відповідних рішень органів державної влади самовільно зайняв суміжні земельні ділянки площею понад 0,3 га у Дніпровському районі міста Києва.

Обвинувачені звели навколо паркан, чим обмежили доступ інших людей до самовільно зайнятих територій та води. На одній з цих ділянок у 2012 році звели будинок площею 103 кв. м. При цьому ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги.

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Зазначимо, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом.

Наразі обвинувальний акт щодо колишнього депутата скеровано до суду. Матеріали відносно його батька виділені в окреме провадження.

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Що передувало

  • У січні 2026 року екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру у самовільному зайнятті 0,3 га землі біля Дніпра. Він незаконно збудував будинок та огородив ділянку, обмеживши доступ до води.

Автор: 

депутат (1687) Дніпро річка (38)
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Топ коментарі
+6
Під Києвом все Дніпро забудоване що до берега не доступишся. І байдуже на закони.
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31.07.2026 11:39 Відповісти
+4
а, цю сирітську халупу знесуть?
чи, заплатить штраф 51 тищу грн, та живи собі далі?
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31.07.2026 11:24 Відповісти
+2
ему сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. и будет там жить другой депутат
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31.07.2026 11:30 Відповісти

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