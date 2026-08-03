Россияне атаковали Прилуччину: ранен мужчина, сгорело грузовое отделение "Новой почты" и 6 автомобилей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие российского удара по Прилуцкому району Черниговской области пострадал мужчина. На объекте почтовой инфраструктуры и в складских помещениях возникли масштабные пожары, которые уже ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
- Вследствие российского удара по Прилуцкому району пострадал мужчина.
- На объекте почтовой инфраструктуры возник пожар площадью 1200 кв. м. В другом месте загорелись складское здание и 6 грузовых автомобилей. Все пожары ликвидированы.
- На месте работали 30 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.
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