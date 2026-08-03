Росіяни атакували Прилуччину: поранено чоловіка, згоріло вантажне відділення Нової пошти і 6 авто. ФОТОрепортаж
Унаслідок російського удару по Прилуцькому району Чернігівщини постраждав чоловік. Виникли масштабні пожежі на об'єкті поштової інфраструктури та складських приміщеннях, їх уже ліквідували.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.
- Унаслідок російського удару по Прилуцькому району постраждав чоловік.
- На об’єкті поштової інфраструктури виникла пожежа, площею 1200 кв. м. На іншій локації загорілися складська будівля та 6 вантажних автомобілів. Усі пожежі ліквідовані.
- На місці працювали 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
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