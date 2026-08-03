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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Росіяни атакували Прилуччину: поранено чоловіка, згоріло вантажне відділення Нової пошти і 6 авто. ФОТОрепортаж

Російська атака на Прилуччину

Унаслідок російського удару по Прилуцькому району Чернігівщини постраждав чоловік. Виникли масштабні пожежі на об'єкті поштової інфраструктури та складських приміщеннях, їх уже ліквідували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

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  • Унаслідок російського удару по Прилуцькому району постраждав чоловік.
  • На об’єкті поштової інфраструктури виникла пожежа, площею 1200 кв. м. На іншій локації загорілися складська будівля та 6 вантажних автомобілів. Усі пожежі ліквідовані.
  • На місці працювали 30 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

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Російська атака на Прилуччину
Російська атака на Прилуччину
Російська атака на Прилуччину
Російська атака на Прилуччину
Російська атака на Прилуччину
Російська атака на Прилуччину

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Прилуки (55) Нова пошта (124) Чернігівська область (1400) Прилуцький район (48)
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