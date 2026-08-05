РФ утром атаковала два района Харькова: 11 пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Утром 5 августа зафиксирован один удар со стороны РФ в Новобаварском районе, еще один - в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трое мужчин пострадали в результате вражеского удара в Новобаварском районе.

Бригады медиков оказывают всем необходимую помощь.

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Также оккупанты попали в частный дом в Холодногорском районе.

Устанавливаем данные о пострадавших.

Все экстренные службы работают на местах атаки.

Устанавливаем данные о пострадавших. Все экстренные службы работают на местах атаки. Известно о двух пострадавших. Мужчине медики оказывают помощь. А женщина перенесла острую стрессовую реакцию, медицинскую помощь получила на месте.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Синегубов сообщил: "В общей сложности пострадали 11 человек. Четверо человек получили взрывные ранения, у одного - ушибленная рана, у еще одного - ожоги.

Госпитализированы четверо пострадавших, один из них - 44-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии. Наши врачи оказывают всем необходимую помощь.

Остальные пострадавшие подверглись острой реакции на стресс и получили помощь на месте.

В результате этой атаки повреждены частный дом, автомобиль и гражданское предприятие. Ликвидация последствий продолжается".











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