РФ утром атаковала два района Харькова: 11 пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)
Утром 5 августа зафиксирован один удар со стороны РФ в Новобаварском районе, еще один - в Холодногорском районе Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
- Трое мужчин пострадали в результате вражеского удара в Новобаварском районе.
Бригады медиков оказывают всем необходимую помощь.
- Также оккупанты попали в частный дом в Холодногорском районе.
Устанавливаем данные о пострадавших.
Все экстренные службы работают на местах атаки.
- Известно о двух пострадавших. Мужчине медики оказывают помощь. А женщина перенесла острую стрессовую реакцию, медицинскую помощь получила на месте.
ОБНОВЛЕНИЕ
Позже Синегубов сообщил: "В общей сложности пострадали 11 человек. Четверо человек получили взрывные ранения, у одного - ушибленная рана, у еще одного - ожоги.
Госпитализированы четверо пострадавших, один из них - 44-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии. Наши врачи оказывают всем необходимую помощь.
Остальные пострадавшие подверглись острой реакции на стресс и получили помощь на месте.
В результате этой атаки повреждены частный дом, автомобиль и гражданское предприятие. Ликвидация последствий продолжается".
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