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РФ вранці атакувала два райони Харкова: 11 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)
Вранці 5 серпня зафіксовано один удар РФ у Новобаварському районі, ще один - у Холодногірському районі Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
- Троє чоловіків постраждали внаслідок ворожого удару в Новобаварському районі.
Бригади медиків надають усім необхідну допомогу.
- Також окупанти влучили у приватний будинок у Холодногірському районі.
Встановлюємо дані щодо постраждалих.
Усі екстрені служби працюють на місцях атаки.
- Відомо про двох постраждалих. Чоловіку медики надають допомогу. А жінка зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу отримала на місці.
ОНОВЛЕННЯ
Пізніше Синєгубов повідомив:"Загалом постраждали 11 людей. Четверо людей зазнали вибухових поранень, в одного - забійна рана, в ще одного — опіки.
Госпіталізовано чотирьох постраждалих, один із них — 44-річний чоловік — перебуває у важкому стані. Наші лікарі надають усім необхідну допомогу.
Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес й отримали допомогу на місці.
Внаслідок цієї атаки пошкоджено приватний будинок, автомобіль і цивільне підприємство. Ліквідація наслідків триває".
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