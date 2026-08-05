РФ вранці атакувала два райони Харкова: 11 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вранці 5 серпня зафіксовано один удар РФ у Новобаварському районі, ще один - у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Троє чоловіків постраждали внаслідок ворожого удару в Новобаварському районі.

Бригади медиків надають усім необхідну допомогу.

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Також окупанти влучили у приватний будинок у Холодногірському районі.

Встановлюємо дані щодо постраждалих.

Усі екстрені служби працюють на місцях атаки.

Встановлюємо дані щодо постраждалих. Усі екстрені служби працюють на місцях атаки. Відомо про двох постраждалих. Чоловіку медики надають допомогу. А жінка зазнала гострої реакції на стрес, медичну допомогу отримала на місці.

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ОНОВЛЕННЯ

Пізніше Синєгубов повідомив:"Загалом постраждали 11 людей. Четверо людей зазнали вибухових поранень, в одного - забійна рана, в ще одного — опіки.



Госпіталізовано чотирьох постраждалих, один із них — 44-річний чоловік — перебуває у важкому стані. Наші лікарі надають усім необхідну допомогу.



Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес й отримали допомогу на місці.



Внаслідок цієї атаки пошкоджено приватний будинок, автомобіль і цивільне підприємство. Ліквідація наслідків триває".









