В Подмосковье загорелся главный научный центр "Роскосмоса", где разрабатывают баллистические ракеты, — российские СМИ. ФОТО

В городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения ("ЦНИИмаш") — главного научного центра "Роскосмоса", занимающегося разработкой баллистических ракет и других военных технологий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.

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Один из ключевых центров российского ВПК

По данным ASTRA, пожар возник на территории "ЦНИИмаш" в среду, 5 августа. Причины возгорания пока не сообщаются.

Институт является ключевым научно-исследовательским учреждением российской космической отрасли и главным научным центром государственной корпорации "Роскосмос".

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Разрабатывает баллистические ракеты и спутниковые системы

Отмечается, что разработки "ЦНИИмаш" используются при создании баллистических ракет, навигационных комплексов, систем спутниковой разведки и других технологий двойного и военного назначения.

Информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений пока нет.

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