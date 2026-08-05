В Подмосковье загорелся главный научный центр "Роскосмоса", где разрабатывают баллистические ракеты, — российские СМИ. ФОТО
В городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения ("ЦНИИмаш") — главного научного центра "Роскосмоса", занимающегося разработкой баллистических ракет и других военных технологий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.
Один из ключевых центров российского ВПК
По данным ASTRA, пожар возник на территории "ЦНИИмаш" в среду, 5 августа. Причины возгорания пока не сообщаются.
Институт является ключевым научно-исследовательским учреждением российской космической отрасли и главным научным центром государственной корпорации "Роскосмос".
Разрабатывает баллистические ракеты и спутниковые системы
Отмечается, что разработки "ЦНИИмаш" используются при создании баллистических ракет, навигационных комплексов, систем спутниковой разведки и других технологий двойного и военного назначения.
Информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений пока нет.
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