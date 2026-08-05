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В Подмосковье загорелся главный научный центр "Роскосмоса", где разрабатывают баллистические ракеты, — российские СМИ. ФОТО

В городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения ("ЦНИИмаш") — главного научного центра "Роскосмоса", занимающегося разработкой баллистических ракет и других военных технологий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA.

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Один из ключевых центров российского ВПК

По данным ASTRA, пожар возник на территории "ЦНИИмаш" в среду, 5 августа. Причины возгорания пока не сообщаются.

Институт является ключевым научно-исследовательским учреждением российской космической отрасли и главным научным центром государственной корпорации "Роскосмос".

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В Подмосковье'ї сталася пожежа в головному науковому центрі "Роскосмосу"
В Подмосковье'ї сталася пожежа в головному науковому центрі "Роскосмосу"
В Подмосковье'ї сталася пожежа в головному науковому центрі "Роскосмосу"

Разрабатывает баллистические ракеты и спутниковые системы

Отмечается, что разработки "ЦНИИмаш" используются при создании баллистических ракет, навигационных комплексов, систем спутниковой разведки и других технологий двойного и военного назначения.

Информации о возможных пострадавших или масштабах повреждений пока нет.

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Автор: 

пожар (6249) производство (641) ракеты (4171) Роскосмос (63) Московская область РФ (12)
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Топ комментарии
+1
Пускові установки біля кордону з Україною луплять собі спокійно, чого їх не знищують? Хоча би дронами, це ж майже нерухлива і жирна ціль.
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05.08.2026 18:14 Ответить

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