У Підмосков’ї спалахнув головний науковий центр "Роскосмосу", де розробляють балістичні ракети, - росЗМІ. ФОТО
У місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування ("ЦНИИмаш") – головного наукового центру "Роскосмосу", який займається розробкою балістичних ракет та інших військових технологій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський Telegram-канал ASTRA.
Один із ключових центрів російського ВПК
За даними ASTRA, пожежа виникла на території "ЦНИИмаш" у середу, 5 серпня. Причини займання наразі не повідомляються.
Інститут є ключовою науково-дослідною установою російської космічної галузі та головним науковим центром державної корпорації "Роскосмос".
Розробляє балістичні ракети та супутникові системи
Зазначається, що розробки "ЦНИИмаш" використовуються під час створення балістичних ракет, навігаційних комплексів, систем супутникової розвідки та інших технологій подвійного і військового призначення.
Інформації про можливі постраждалі чи масштаби пошкоджень наразі немає.
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