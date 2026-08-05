У Підмосков’ї спалахнув головний науковий центр "Роскосмосу", де розробляють балістичні ракети, - росЗМІ. ФОТО

У місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування ("ЦНИИмаш") – головного наукового центру "Роскосмосу", який займається розробкою балістичних ракет та інших військових технологій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

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Один із ключових центрів російського ВПК

За даними ASTRA, пожежа виникла на території "ЦНИИмаш" у середу, 5 серпня. Причини займання наразі не повідомляються.

Інститут є ключовою науково-дослідною установою російської космічної галузі та головним науковим центром державної корпорації "Роскосмос".

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Розробляє балістичні ракети та супутникові системи

Зазначається, що розробки "ЦНИИмаш" використовуються під час створення балістичних ракет, навігаційних комплексів, систем супутникової розвідки та інших технологій подвійного і військового призначення.

Інформації про можливі постраждалі чи масштаби пошкоджень наразі немає.

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