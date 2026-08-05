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У Підмосков’ї спалахнув головний науковий центр "Роскосмосу", де розробляють балістичні ракети, - росЗМІ. ФОТО

У місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування ("ЦНИИмаш") – головного наукового центру "Роскосмосу", який займається розробкою балістичних ракет та інших військових технологій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

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Один із ключових центрів російського ВПК

За даними ASTRA, пожежа виникла на території "ЦНИИмаш" у середу, 5 серпня. Причини займання наразі не повідомляються.

Інститут є ключовою науково-дослідною установою російської космічної галузі та головним науковим центром державної корпорації "Роскосмос".

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У Підмосков'ї сталася пожежа в головному науковому центрі "Роскосмосу"
У Підмосков'ї сталася пожежа в головному науковому центрі "Роскосмосу"
У Підмосков'ї сталася пожежа в головному науковому центрі "Роскосмосу"

Розробляє балістичні ракети та супутникові системи

Зазначається, що розробки "ЦНИИмаш" використовуються під час створення балістичних ракет, навігаційних комплексів, систем супутникової розвідки та інших технологій подвійного і військового призначення.

Інформації про можливі постраждалі чи масштаби пошкоджень наразі немає.

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Автор: 

пожежа (4449) виробництво (761) ракети (4294) Роскосмос (53) Московська область РФ (12)
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Топ коментарі
+4
Нерухлива?

Колеса там для краси, мабуть.
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05.08.2026 18:18 Відповісти
+3
а ти знаєш, де і коли вони будуть пуски проводити? то скажи відповідним підрозділам і їх знищать.
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05.08.2026 18:16 Відповісти
+2
Спитай краще за ракети у ішака, він точно знає де вони лежать .
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05.08.2026 18:17 Відповісти

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