Падение МиГ-29 на Одесщине: ГБР возбудило дело и ищет "черный ящик". ФОТО

Сотрудники ГБР возбудили уголовное дело по факту падения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины, которое произошло вечером 10 августа 2026 года в Березовском районе Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Самолет уничтожал вражеские БПЛА

По предварительной информации, самолет выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских беспилотников.

"Однако в ходе активной части операции произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся и пилот потерял управление, но успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает", - пояснили в ГБР.

Сразу после падения истребителя следственно-оперативная группа ГБР выехала на место происшествия и работала там всю ночь. Сотрудники Бюро провели осмотр территории, изъяли и фиксируют обломки самолета, собирают необходимые материалы, опрашивают свидетелей и военнослужащих.

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В настоящее время продолжаются поиски бортового самописца - так называемого "черного ящика".

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что МиГ-29 разбился во время выполнения боевого задания в Одесской области: пилот катапультировался.

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