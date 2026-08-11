Падіння МіГ-29 на Одещині: ДБР відкрило провадження та шукає "чорну скриньку". ФОТО
Працівники ДБР відкрили кримінльне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 Збройних Сил України, яке сталося ввечері 10 серпня 2026 року у Березівському районі Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Літак знищував ворожі БпЛА
За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників.
"Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує", - пояснили в ДБР.
Одразу після падіння винищувача слідчо-оперативна група ДБР виїхала на місце події та працювала там упродовж усієї ночі. Працівники Бюро провели огляд території, вилучили та фіксують уламки літака, збирають необхідні матеріали, опитують свідків і військовослужбовців.
Наразі тривають пошуки бортового реєстратора - так званої "чорної скриньки".
Що передувало?
Напередодні повідомлялося, що МіГ-29 розбився під час виконання бойового завдання на Одещині: пілот катапультувався.
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