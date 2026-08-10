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Новини Україна втратила літак
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МіГ-29 розбився під час виконання бойового завдання на Одещині: пілот катапультувався

МіГ-29

Увечері понеділка, 10 серпня, під час виконання бойового завдання на Одещині було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Пілот катапультувався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Деталі авіакатастрофи

"Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині. За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину", - сказано в повідомленні. 

Повідомляється, що льотчик успішно катапультувався. Його евакуйовано до медичного закладу.

Причини інциденту наразі встановлюються.

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Нагадаємо:

29 липня, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що втратили зв'язок із винищувачем F-16. На борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.

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Одеська область (4105) літак (2578) винищувач (219)
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Топ коментарі
+30
Головне - життя пілота!
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10.08.2026 20:50 Відповісти
+16
Старое железо...
Летун жив - збсь. Главное, чтобы с позвоночником всё было ок.
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10.08.2026 20:56 Відповісти
+16
Лишнее напоминание что ресурс этих бортов не бесконечен. Техники и так делают все возможное и невозможное чтобы эти борта были в строю.
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10.08.2026 20:57 Відповісти

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