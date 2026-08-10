МіГ-29 розбився під час виконання бойового завдання на Одещині: пілот катапультувався
Увечері понеділка, 10 серпня, під час виконання бойового завдання на Одещині було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Пілот катапультувався.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Деталі авіакатастрофи
"Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині. За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що льотчик успішно катапультувався. Його евакуйовано до медичного закладу.
Причини інциденту наразі встановлюються.
Нагадаємо:
29 липня, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що втратили зв'язок із винищувачем F-16. На борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.
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