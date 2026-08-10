МіГ-29 розбився під час виконання бойового завдання на Одещині: пілот катапультувався

Увечері понеділка, 10 серпня, під час виконання бойового завдання на Одещині було втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Пілот катапультувався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Деталі авіакатастрофи

"Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині. За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що льотчик успішно катапультувався. Його евакуйовано до медичного закладу.

Причини інциденту наразі встановлюються.

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Нагадаємо:

29 липня, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що втратили зв'язок із винищувачем F-16. На борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.

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