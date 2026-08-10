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Новости Украина потеряла самолет
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МиГ-29 разбился во время выполнения боевого задания на Одесщине: пилот катапультировался

МіГ-29

Вечером понедельника, 10 августа, во время выполнения боевого задания в Одесской области был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Пилот катапультировался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Детали авиакатастрофы

"Летчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области. По предварительным данным, при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, вследствие чего самолет загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину", - сказано в сообщении.

Сообщается, что летчик успешно катапультировался. Он эвакуирован в медицинское учреждение.

Причины инцидента устанавливаются.

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Напомним:

29 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что потеряли связь с истребителем F-16. На борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.

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Одесская область (4651) самолет (3862) истребитель (210)
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Топ комментарии
+30
Головне - життя пілота!
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10.08.2026 20:50 Ответить
+16
Старое железо...
Летун жив - збсь. Главное, чтобы с позвоночником всё было ок.
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10.08.2026 20:56 Ответить
+15
Лишнее напоминание что ресурс этих бортов не бесконечен. Техники и так делают все возможное и невозможное чтобы эти борта были в строю.
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10.08.2026 20:57 Ответить

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