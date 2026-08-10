МиГ-29 разбился во время выполнения боевого задания на Одесщине: пилот катапультировался

Вечером понедельника, 10 августа, во время выполнения боевого задания в Одесской области был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Пилот катапультировался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Детали авиакатастрофы

"Летчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области. По предварительным данным, при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, вследствие чего самолет загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину", - сказано в сообщении.

Сообщается, что летчик успешно катапультировался. Он эвакуирован в медицинское учреждение.

Причины инцидента устанавливаются.

Читайте также: Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался, — ВВС

Напомним:

29 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что потеряли связь с истребителем F-16. На борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.

Смотрите также: ГБР устанавливает причины катастрофы истребителя F-16 в Полтавской области. ФОТО