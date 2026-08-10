МиГ-29 разбился во время выполнения боевого задания на Одесщине: пилот катапультировался
Вечером понедельника, 10 августа, во время выполнения боевого задания в Одесской области был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Пилот катапультировался.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали авиакатастрофы
"Летчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области. По предварительным данным, при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, вследствие чего самолет загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину", - сказано в сообщении.
Сообщается, что летчик успешно катапультировался. Он эвакуирован в медицинское учреждение.
Причины инцидента устанавливаются.
Напомним:
29 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что потеряли связь с истребителем F-16. На борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться.
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