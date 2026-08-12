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Атака РФ на Киевщину: продолжается тушение пожаров на логистических объектах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Спасатели устраняют последствия российского удара по логистическим объектам в Киевской области.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в Броварском районе на одном из объектов пожарные уже потушили пожар, на других - работы продолжаются.
Работу спасателей затрудняют постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы личный состав вынужден приостанавливать тушение и переходить в безопасные места, а после отбоя - возвращаться к работе.
Сообщается, что на местах работают подразделения ГСЧС Киевской области, Киева и дополнительные силы из других регионов Украины. Информация обновляется.
Тушение пожаров
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки возник пожар на складах в Броварском районе.
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