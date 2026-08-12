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Атака РФ на Киевщину: продолжается тушение пожаров на логистических объектах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели устраняют последствия российского удара по логистическим объектам в Киевской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в Броварском районе на одном из объектов пожарные уже потушили пожар, на других - работы продолжаются.

Работу спасателей затрудняют постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы личный состав вынужден приостанавливать тушение и переходить в безопасные места, а после отбоя - возвращаться к работе.

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Сообщается, что на местах работают подразделения ГСЧС Киевской области, Киева и дополнительные силы из других регионов Украины. Информация обновляется.

Тушение пожаров

Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область
Атака РФ на Киевскую область

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки возник пожар на складах в Броварском районе.

Автор: 

Киевская область (4953) обстрел (34826) ГСЧС (5430)
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