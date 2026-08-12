Атака РФ на Киевщину: продолжается тушение пожаров на логистических объектах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели устраняют последствия российского удара по логистическим объектам в Киевской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в Броварском районе на одном из объектов пожарные уже потушили пожар, на других - работы продолжаются.

Работу спасателей затрудняют постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы личный состав вынужден приостанавливать тушение и переходить в безопасные места, а после отбоя - возвращаться к работе.

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Сообщается, что на местах работают подразделения ГСЧС Киевской области, Киева и дополнительные силы из других регионов Украины. Информация обновляется.

Тушение пожаров



















Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки возник пожар на складах в Броварском районе.