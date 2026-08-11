Войска РФ ударили баллистикой по Киевщине: повреждены склады и грузовики в Бучанском районе

Этой ночью враг вновь атаковал Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Обошлось без пострадавших

Как отмечается, Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для мирных жителей.

К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет.

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Последствия

В Бучанском районе повреждены складские помещения и три грузовых автомобиля.

На местах работают соответствующие службы. Специалисты фиксируют повреждения и помогают ликвидировать последствия атаки.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в ночь на 11 августа враг обстрелял столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки зафиксированы попадания на территории одной из детских больниц Шевченковского района.

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