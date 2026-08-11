Войска РФ ударили баллистикой по Киевщине: повреждены склады и грузовики в Бучанском районе
Этой ночью враг вновь атаковал Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Обошлось без пострадавших
Как отмечается, Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам и создавать угрозу для мирных жителей.
К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет.
Последствия
В Бучанском районе повреждены складские помещения и три грузовых автомобиля.
На местах работают соответствующие службы. Специалисты фиксируют повреждения и помогают ликвидировать последствия атаки.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
Как сообщалось, в ночь на 11 августа враг обстрелял столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки зафиксированы попадания на территории одной из детских больниц Шевченковского района.
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