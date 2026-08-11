Війська РФ ударили балістикою по Київщині: пошкоджено склади та вантажівки у Бучанському районі

Цієї ночі ворог знову атакував Київщину балістичними ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Минулося без постраждалих

Як зазначається, Росія продовжує бити по цивільних об’єктах і створювати загрозу для мирних людей.

На щастя, жертв і постраждалих серед людей немає.

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Наслідки

У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення та три вантажні автомобілі.

На місцях працюють відповідні служби. Фахівці фіксують пошкодження та допомагають ліквідовувати наслідки атаки.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Як повідомлялося, в ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю. Внаслідок російської атаки зафіксували влучання на території однієї з дитячих лікарень Шевченківського району.

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