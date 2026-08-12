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Атака РФ на Київщину: триває гасіння пожеж на логістичних об’єктах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по логістичних об’єктах у Київській області.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у Броварському районі на одній з локацій вогнеборці вже приборкали пожежу, на інших - роботи тривають.
Роботу рятувальників ускладнюють постійні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу особовий склад вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою - повертатися до роботи.
Повідомляється, що на місцях працюють підрозділи ДСНС Київщини, Києва та додаткові сили з інших регіонів України. Інформація оновлюється.
Гасіння пожеж
Що передувало
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складах у Броварському районі.
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