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Новини Фото Обстріл Київщини
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Атака РФ на Київщину: триває гасіння пожеж на логістичних об’єктах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по логістичних об’єктах у Київській області.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, у Броварському районі на одній з локацій вогнеборці вже приборкали пожежу, на інших - роботи тривають.

Роботу рятувальників ускладнюють постійні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу особовий склад вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою - повертатися до роботи.

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Повідомляється, що на місцях працюють підрозділи ДСНС Київщини, Києва та додаткові сили з інших регіонів України. Інформація оновлюється.

Гасіння пожеж

Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину
Атака РФ на Київщину

Що передувало

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складах у Броварському районі.

Автор: 

Київська область (4607) обстріл (36138) ДСНС (5425)
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