Киевлянина, который поджег автомобиль волонтера и релейный шкаф "УЗ", приговорили к 15 годам, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве мужчину, который поджег автомобиль волонтера и релейный шкаф "Укрзализныци", приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

24-летнего мужчину признали виновным в совершении диверсии и поджоге автомобиля.





"В июле 2025 года обвиняемый, не имея постоянной работы, искал подработку в Telegram. Сначала за 8300 гривен он согласился поджечь релейный шкаф "Укрзализныци". В тот же день он поехал на перегон между станциями в Голосеевском районе и поджег его, снял свои действия на камеру, отправил видео куратору и получил обещанную оплату", — говорится в сообщении.

Впоследствии он получил новое "задание" — поджечь автомобиль, принадлежащий военному или имеющий символику ВСУ.

Читайте: Поджигали спецтехнику энергетиков и автомобили ВСУ: задержаны 16-летние агенты РФ в Одессе и на Виннитчине, — СБУ. ФОТО

В результате киевлянин "выбрал" внедорожник Mitsubishi Pajero камуфляжного цвета.

"Этот автомобиль владелец использовал для доставки гуманитарных грузов и пользовался им как волонтер. За поджог машины куратор обещал заплатить 2000$. Обвиняемый поджег автомобиль, однако, по его словам, оплату не получил, поскольку заказчик требовал подробный отчет с места преступления", — отметили в прокуратуре.







Читайте: Совершали поджоги по заказу РФ: разоблачены два поджигателя, завербованные через онлайн-знакомства, — СБУ. ФОТО

Мотивация

На суде 24-летний киевлянин оправдывал свои действия тем, что просто хотел заработать 2000$, поджог считал личной местью заказчика кому-то, поэтому диверсантом себя не считает.

Так, его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ заявила о якобы причастности СБУ к попытке поджога военкомата в Калужской области, — росСМИ. ВИДЕО