Киянина, який підпалив авто волонтера та релейну шафу "УЗ", засудили до 15 років, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Києві чоловіка, який здійснив підпал автомобіля волонтера та релейної шафи "Укрзалізниці", засудили до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба прокуратури столиці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
24-річного чоловіка визнали винним у вчиненні диверсії та підпалі автомобіля
"У липні 2025 року обвинувачений, не маючи постійної роботи, шукав підробіток у Телеграм. Спершу за 8300 гривень він погодився підпалити релейну шафу "Укрзалізниці". У той же день він поїхав на перегін між станціями у Голосіївському районі та підпалив її, зняв свої дії на камеру, надіслав відео куратору, і отримав обіцяну оплату", - йдеться в повідомленні.
Згодом він отримав нове "завдання" - підпалити автомобіль, що належить військовому чи має символіку ЗСУ.
Відтак киянин "обрав" позашляховик Mitsubishi Pajero камуфляжного кольору.
"Цей автомобіль власник використовував для доставки гуманітарних вантажів та користувався ним як волонтер. За підпал машини куратор обіцяв заплатити 2000$. Обвинувачений підпалив автомобіль, втім, з його слів, оплату не отримав, оскільки замовник вимагав детальний звіт з місця злочину", - зазначили у прокуратурі.
Мотивація
На суді 24-річний киянин виправдовував свої дії тим, що просто хотів заробити 2000$, підпал вважав особистою помстою замовника комусь, тож диверсантом себе не вважає.
Так, його було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль