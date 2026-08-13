Киянина, який підпалив авто волонтера та релейну шафу "УЗ", засудили до 15 років, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві чоловіка, який здійснив підпал автомобіля волонтера та релейної шафи "Укрзалізниці", засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба прокуратури столиці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

24-річного чоловіка визнали винним у вчиненні диверсії та підпалі автомобіля





"У липні 2025 року обвинувачений, не маючи постійної роботи, шукав підробіток у Телеграм. Спершу за 8300 гривень він погодився підпалити релейну шафу "Укрзалізниці". У той же день він поїхав на перегін між станціями у Голосіївському районі та підпалив її, зняв свої дії на камеру, надіслав відео куратору, і отримав обіцяну оплату", - йдеться в повідомленні.

Згодом він отримав нове "завдання" - підпалити автомобіль, що належить військовому чи має символіку ЗСУ.

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Відтак киянин "обрав" позашляховик Mitsubishi Pajero камуфляжного кольору.

"Цей автомобіль власник використовував для доставки гуманітарних вантажів та користувався ним як волонтер. За підпал машини куратор обіцяв заплатити 2000$. Обвинувачений підпалив автомобіль, втім, з його слів, оплату не отримав, оскільки замовник вимагав детальний звіт з місця злочину", - зазначили у прокуратурі.







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Мотивація

На суді 24-річний киянин виправдовував свої дії тим, що просто хотів заробити 2000$, підпал вважав особистою помстою замовника комусь, тож диверсантом себе не вважає.

Так, його було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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