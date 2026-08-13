ГБР нашло черный ящик истребителя МиГ-29, упавшего на Одесщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР обнаружили бортовой самописец истребителя, который 10 августа 2026 года потерпел крушение во время выполнения боевого задания в Березовском районе Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Детали расследования

Как отмечается, черный ящик получил термические повреждения вследствие пожара. В настоящее время специалисты работают над его восстановлением и считыванием данных о последних минутах полета.

Следствие рассматривает несколько версий причин авиационного происшествия. Ни одна из них пока не подтверждена окончательно.

Расследование находится под личным контролем директора ГБР. В частности, проверяется техническое состояние ракеты, которую пилот выпустил по вражескому беспилотнику, и ее пригодность к применению на момент запуска.

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Также следователи проверяют соблюдение правил подготовки к полету, его выполнения и эксплуатации самолета. Исследуются обломки истребителя, материалы с места происшествия и показания военнослужащих.











Что предшествовало?

Напомним, вечером 10 августа МиГ-29 Вооруженных Сил Украины выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских беспилотников. Возникла нештатная ситуация, самолет загорелся, а пилот потерял управление.

Летчик успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полётов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу.

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