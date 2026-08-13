ДБР знайшло чорну скриньку винищувача МіГ-29, який упав на Одещині. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР знайшли бортовий реєстратор винищувача, який 10 серпня 2026 року впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі розслідування

Як зазначається, чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Наразі фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту.

Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них наразі не є остаточно підтвердженою.

Розслідування перебуває на особистому контролі Директора ДБР. Зокрема, перевіряється технічний стан ракети, яку пілот випустив по ворожому безпілотнику, та її придатність до застосування на момент запуску.

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Також слідчі перевіряють дотримання правил підготовки до польоту, його виконання та експлуатації літака. Досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.











Що передувало?

Нагадаємо, ввечері 10 серпня МіГ-29 Збройних Сил України виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Виникла нештатна ситуація, літак загорівся, а пілот втратив керування.

Льотчик встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

За фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

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