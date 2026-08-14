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Новости Фото Будни полиции
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Залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин: полиция задержала и 5 часов отмывала грабителя в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

26-летний мужчина в Святошинском районе Киева выбрал необычный способ маскировки для ограбления супермаркета — залез в бочку со смолой.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел позавчера ночью в помещении продуктового супермаркета. 

26-летний мужчина решил ограбить магазин. Для маскировки он решил залезть в бочку со смолой, которая стояла на территории одной из стройплощадок. Таким образом он надеялся "слиться с темнотой".

Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве
Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве
Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве

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"Затем мужчина разбил ногой стеклянную дверь и проник в помещение, где сложил в мешок сигареты, сок, конфеты, апельсин, грейпфрут и самое главное — влажные салфетки. Забрать больше помешали охранники заведения, от которых он бросился бежать", — говорится в сообщении.

Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве
Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве
Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве
Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве

По дороге домой мужчина также бросал камни в окна лицея. В этот момент его с мешком награбленного и обнаружили правоохранители.

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Отмывали 5 часов

Однако впереди сотрудников полиции ждала самая тяжелая часть работы.

"Чтобы доставить мужчину в управление полиции и допросить, его нужно было отмыть. Для этого правоохранители потратили более пяти часов, щетки для обуви, 12 литров масла и 4 литра моющего средства", — рассказали в Нацполиции.

Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве
Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве
Мужчина залез в бочку со смолой и ограбил магазин в Киеве

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грабеж и хулиганство.

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Автор: 

Киев (27238) магазин (193) ограбление (1377) Нацполиция (17592)
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Топ комментарии
+18
Кандидат в «Слуги народу» готовий.
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14.08.2026 12:57 Ответить
+6
Крадіжка канєшно мощна сигарети, апельсини! На 8 років потягне! Це ж вам не яйця по 17 грн
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14.08.2026 13:37 Ответить
+4
Куди котиться цей світ..? Я думав, що такі грабіжники тільки у фільмі "Сам удома", але ж ні... Вкрав дві апельсинки, кілька пачок сигарет, сік... Якийсь ****#тий)
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14.08.2026 13:07 Ответить

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