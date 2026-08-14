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Новини Фото Будні поліції
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Заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин: поліція затримала та 5 годин відмивала грабіжника у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26-річний чоловік у Святошинському районі Києва обрав незвичний спосіб маскування для пограбування супермаркета - заліз у діжку зі смолою.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подія трапилася позаминулої ночі у приміщенні продуктового супермаркету. 

26-річний чоловік вирішив обікрасти крамницю. Для маскування він вирішив залізти у діжку зі смолою, що стояла на території одного з будівництв. Таким чином він сподівався "злитися із темрявою".

Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві
Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві
Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві

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"Надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та найважливіше – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати", - йдеться в повідомленні.

Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві
Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві
Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві
Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві

Дорогою додому чоловік також жбурляв каміння у вікна ліцею. В цей момент його з мішком награбованого і виявили правоохоронці.

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Відмивали 5 годин

Проте попереду на працівників поліції чекала найважча частина роботи.

"Щоб доправити чоловіка до управління поліції та допитати - його треба було відмити. Для цього правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу", - розповіли у Нацполіції.

Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві
Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві
Чоловік заліз у діжку зі смолою та пограбував магазин у Києві

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - грабіж та хуліганство.

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Автор: 

Київ (16819) магазин (184) пограбування (579) Нацполіція (15806)
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Топ коментарі
+10
Кандидат в «Слуги народу» готовий.
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14.08.2026 12:57 Відповісти
+2
ему на зоне кликуху чистый дадут
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14.08.2026 12:55 Відповісти
+1
в бочці?
можуть і "діогеном" прозвати
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14.08.2026 13:01 Відповісти

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