Заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин: поліція затримала та 5 годин відмивала грабіжника у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
26-річний чоловік у Святошинському районі Києва обрав незвичний спосіб маскування для пограбування супермаркета - заліз у діжку зі смолою.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Подія трапилася позаминулої ночі у приміщенні продуктового супермаркету.
26-річний чоловік вирішив обікрасти крамницю. Для маскування він вирішив залізти у діжку зі смолою, що стояла на території одного з будівництв. Таким чином він сподівався "злитися із темрявою".
"Надалі чоловік пошкодив ногою скляні двері та проник у приміщення, де наскладав у мішок цигарки, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та найважливіше – вологі серветки. Забрати більше завадили охоронці закладу, від яких він кинувся тікати", - йдеться в повідомленні.
Дорогою додому чоловік також жбурляв каміння у вікна ліцею. В цей момент його з мішком награбованого і виявили правоохоронці.
Відмивали 5 годин
Проте попереду на працівників поліції чекала найважча частина роботи.
"Щоб доправити чоловіка до управління поліції та допитати - його треба було відмити. Для цього правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу", - розповіли у Нацполіції.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - грабіж та хуліганство.
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