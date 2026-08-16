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На Львовщине военный нашел зуб мамонта: находке может быть сотни тысяч лет. ФОТОрепортаж

Во Львовской области в реке Стрый недалеко от Жидачева мужчина случайно нашел зуб мамонта весом более семи килограммов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Суспільне Львів".

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Находку 17 июля обнаружил военнослужащий и выпускник географического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Проць. Он пришел к реке отдохнуть и во время купания заметил в иле предмет, который отличался от камней.

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Что нашли в русле Стрыя

По словам Владимира Проця, находка сразу привлекла его внимание.

"Я пошел на реку просто поплавать. В долине реки я наткнулся на объект, который выделялся на общем фоне", — рассказал мужчина.

Он вытащил предмет из ила и очистил его. После этого понял, что это окаменелость. С помощью поиска в Google мужчина установил, что нашел зуб мамонта.

Во Львовской области военный нашел зуб мамонта

Во Львовской области военный нашел зуб мамонта

Во Львовской области военный нашел зуб мамонта

Находку передали на географический факультет университета Франка, где ее исследовали специалисты.

Зуб почти целый, хорошо сохранился и весит около 7 килограммов 440 граммов. Его длина составляет 35 сантиметров.

Доцент Елена Томенюк объяснила, что хорошему состоянию находки способствовали условия, в которых она находилась.

"Поскольку этот зуб находился во влажных условиях, таких как русло реки, это позволило ему сохраниться гораздо лучше", — отметила она.

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Сколько лет находке

По словам Елены Томенюк, зуб, вероятно, принадлежал мамонту, жившему в последний период плейстоцена. Его предварительно идентифицируют как представителя вида Mammuthus primigenius — одного из последних видов мамонтов.

Точный возраст находки пока не установлен. По предварительным оценкам, зуб может иметь возраст от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч лет. Точное количество лет определят после дополнительного исследования.

Зуб будет храниться в коллекции географического факультета университета Франка. Его также будут использовать в качестве учебного материала для студентов.

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Автор: 

археолог (190) военнослужащие (6844) Львовская область (3367) Стрыйский район (36) Стрый (5)
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Топ комментарии
+16
Що це за самодіяльність? Новину мав озвучити особисто Зеленський! Суспільне Львів - закрити, військовослужбовця Проця - на передову в Скелю, доцентку Томенюк - понизити до старшого викладача. Нікого не пропустив? Університет імені Франка перейменувати в ПТУ імені Пушкіна.
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16.08.2026 01:03 Ответить
+8
Перебування у воді є головною умовою для утворення більшості скам'янілостей. Водне середовище забезпечує швидке поховання рештків у мулі чи піску, захищає від руйнівного впливу повітря та хижаків, а також запускає процес мінералізації, замінюючи органічні сполуки мінералами з води.

Позитивний вплив води (утворення скам'янілостей)
Швидке поховання: Водні потоки приносять осад (глину, пісок, мул), який швидко накриває тіло тварини.
Захист від кисню: Шар води та осаду обмежує доступ кисню. Це зупиняє гниття та руйнування бактеріями.
Мінералізація: Вода, насичена мінералами (кремнеземом, кальцитом, піритом), просочує кістки та зуби. Мінерали повільно замінюють пористу структуру органіки на камінь.
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16.08.2026 05:55 Ответить
+3
Доцентка верзе антинаукову маячню, мовляв, у вологих умовах біологічні зразки зберігаються значно краще.
Насправді, навпаки - волога активізує мікроорганізми та ферменти, що призводить до гниття та деградації молекул.
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16.08.2026 01:07 Ответить

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