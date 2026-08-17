Украина приняла участие в учениях НАТО в Латвии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина приняла участие в учениях НАТО "Baltic Trust 2026", которые проходили с 3 по 14 августа в Латвии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба ВСУ от 17 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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В учениях приняли участие 24 страны

"Baltic Trust 2026" объединили около 650 участников из 24 стран. В учениях принимали участие военнослужащие, специалисты и представители промышленности.

Они совместно тестировали новые технологические решения в условиях, приближенных к современной оперативной обстановке.

Участники сосредоточились не только на проверке отдельных технологий, но и на их взаимодействии в единой системе.

В частности, отрабатывали обмен данными между средствами обнаружения, системами командования и управления и комплексами противодействия беспилотникам.

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Участники проверяли совместную систему противодействия дронам

Целью Baltic Trust 2026 было оценить, насколько эффективно различные решения могут формировать общую оперативную картину и обеспечивать скоординированное реагирование на угрозы.

В Генштабе отметили, что такие учения позволяют проверять технологии в условиях, приближенных к реальной оперативной обстановке.

Также в ходе учений участники могли выявлять ограничения технологических решений и совершенствовать их в соответствии с практическими потребностями.

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