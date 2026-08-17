Україна взяла участь у навчаннях НАТО у Латвії. ФОТОрепортаж

Україна взяла участь у навчаннях НАТО Baltic Trust 2026, які проходили з 3 до 14 серпня у Латвії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генерального штабу ЗСУ від 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

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У навчаннях взяли участь 24 країни

Baltic Trust 2026 об’єднали близько 650 учасників із 24 країн. У навчаннях брали участь військовослужбовці, фахівці та представники промисловості.

Вони спільно випробовували нові технологічні рішення в умовах, наближених до сучасного оперативного середовища.

Учасники зосередилися не лише на перевірці окремих технологій, а й на їхній взаємодії в єдиній системі.

Зокрема, відпрацьовували обмін даними між засобами виявлення, системами командування і управління та комплексами протидії безпілотникам.

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Учасники перевіряли спільну систему протидії дронам

Метою Baltic Trust 2026 було оцінити, наскільки ефективно різні рішення можуть формувати спільну оперативну картину та забезпечувати скоординоване реагування на загрози.

У Генштабі зазначили, що такі навчання дають змогу перевіряти технології в умовах, наближених до реального оперативного середовища.

Також під час навчань учасники могли виявляти обмеження технологічних рішень та вдосконалювати їх відповідно до практичних потреб.

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