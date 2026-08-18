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Фиктивная мобилизация 329 человек для "показателей": на Закарпатье разоблачили 7 военнослужащих ТЦК. ФОТОрепортаж

На Закарпатье Нацполиция сообщила о предъявлении подозрений еще пяти сотрудникам ТЦК, которые фиктивно "мобилизовали" 329 человек ради показателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Суть схемы

Противоправную деятельность должностных лиц задокументировали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями следственного управления областной полиции.

махинации в ТЦК
махинации в ТЦК
махинации в ТЦК
махинации в ТЦК
махинации в ТЦК

Весной этого года правоохранители раскрыли механизм искусственного завышения показателей мобилизации в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Так, руководитель РТЦК и СП совместно с заместителем — начальником отделения рекрутинга и комплектования — использовали собственные квалифицированные электронные подписи для внесения в систему "Оберег" сведений о якобы призванных на военную службу гражданах.

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С помощью КЭП начальника в систему внесли данные о фиктивном призыве 162 человек. Информация еще о 108 военнообязанных мужчинах попала в "Оберег" с помощью электронной подписи его заместителя.

Масштаб фальсификаций

После разоблачения руководителей центра правоохранители продолжили документирование и установили других сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые могли быть вовлечены в преступную схему. Речь идет о начальнике и операторах мобилизационного отделения и группы учета офицеров запаса.

Участники группы внесли аналогичные недостоверные сведения еще в отношении 59 военнообязанных. Общее количество лиц с выявленными признаками фиктивного призыва на данный момент составляет 329 человек.

Таким образом чиновники искусственно завышали показатели мобилизации: в системе граждане числились призванными на военную службу, хотя фактически в воинские части их не направляли. Для отчетности также составляли поименные списки якобы мобилизованных лиц, которые на бумаге находились в составе тех или иных воинских частей.

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Подозрения

  • На основании собранных доказательств пяти сотрудникам РТЦК и СП было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.
  • В то же время начальнику РТЦК и СП и его заместителю сообщено о новых подозрениях с учетом установленного организованного характера деятельности группы. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
  • В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для завершения досудебного расследования и последующего направления обвинительного акта в отношении семи участников организованной группы в суд.

Автор: 

Нацполиция (17605) мобилизация (3248) ТЦК (1313) Закарпатская область (2873)
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Топ комментарии
+8
Прикіньте як їх там їбуть за погані показники, мабуть навіть погрожують, що відправлять на фронт
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18.08.2026 13:14 Ответить
+8
Важке життя цкуна.. цивільні їх ненавидять, начальство їпе, війна рано чи піздно кінчится і що вони будуть робити? ходити вулицями і кричати "я воював!!"?
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18.08.2026 13:21 Ответить
+3
Ну 329 ''осіб'' це вже цілий батальйон. От тепер цих тварюк разом з тими 329- бійцями відправити на штурм. І взагалі, потрібен закон: '' кого наловив- з тим і йдеш на фронт воювати''
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18.08.2026 13:19 Ответить

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