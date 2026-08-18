Фиктивная мобилизация 329 человек для "показателей": на Закарпатье разоблачили 7 военнослужащих ТЦК. ФОТОрепортаж

На Закарпатье Нацполиция сообщила о предъявлении подозрений еще пяти сотрудникам ТЦК, которые фиктивно "мобилизовали" 329 человек ради показателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Суть схемы

Противоправную деятельность должностных лиц задокументировали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями следственного управления областной полиции.











Весной этого года правоохранители раскрыли механизм искусственного завышения показателей мобилизации в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Так, руководитель РТЦК и СП совместно с заместителем — начальником отделения рекрутинга и комплектования — использовали собственные квалифицированные электронные подписи для внесения в систему "Оберег" сведений о якобы призванных на военную службу гражданах.

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С помощью КЭП начальника в систему внесли данные о фиктивном призыве 162 человек. Информация еще о 108 военнообязанных мужчинах попала в "Оберег" с помощью электронной подписи его заместителя.

Масштаб фальсификаций

После разоблачения руководителей центра правоохранители продолжили документирование и установили других сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые могли быть вовлечены в преступную схему. Речь идет о начальнике и операторах мобилизационного отделения и группы учета офицеров запаса.

Участники группы внесли аналогичные недостоверные сведения еще в отношении 59 военнообязанных. Общее количество лиц с выявленными признаками фиктивного призыва на данный момент составляет 329 человек.

Таким образом чиновники искусственно завышали показатели мобилизации: в системе граждане числились призванными на военную службу, хотя фактически в воинские части их не направляли. Для отчетности также составляли поименные списки якобы мобилизованных лиц, которые на бумаге находились в составе тех или иных воинских частей.

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