Фиктивная мобилизация 329 человек для "показателей": на Закарпатье разоблачили 7 военнослужащих ТЦК. ФОТОрепортаж
На Закарпатье Нацполиция сообщила о предъявлении подозрений еще пяти сотрудникам ТЦК, которые фиктивно "мобилизовали" 329 человек ради показателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Суть схемы
Противоправную деятельность должностных лиц задокументировали оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями следственного управления областной полиции.
Весной этого года правоохранители раскрыли механизм искусственного завышения показателей мобилизации в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Так, руководитель РТЦК и СП совместно с заместителем — начальником отделения рекрутинга и комплектования — использовали собственные квалифицированные электронные подписи для внесения в систему "Оберег" сведений о якобы призванных на военную службу гражданах.
С помощью КЭП начальника в систему внесли данные о фиктивном призыве 162 человек. Информация еще о 108 военнообязанных мужчинах попала в "Оберег" с помощью электронной подписи его заместителя.
Масштаб фальсификаций
После разоблачения руководителей центра правоохранители продолжили документирование и установили других сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые могли быть вовлечены в преступную схему. Речь идет о начальнике и операторах мобилизационного отделения и группы учета офицеров запаса.
Участники группы внесли аналогичные недостоверные сведения еще в отношении 59 военнообязанных. Общее количество лиц с выявленными признаками фиктивного призыва на данный момент составляет 329 человек.
Таким образом чиновники искусственно завышали показатели мобилизации: в системе граждане числились призванными на военную службу, хотя фактически в воинские части их не направляли. Для отчетности также составляли поименные списки якобы мобилизованных лиц, которые на бумаге находились в составе тех или иных воинских частей.
Подозрения
- На основании собранных доказательств пяти сотрудникам РТЦК и СП было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.
- В то же время начальнику РТЦК и СП и его заместителю сообщено о новых подозрениях с учетом установленного организованного характера деятельности группы. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
- В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для завершения досудебного расследования и последующего направления обвинительного акта в отношении семи участников организованной группы в суд.
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