Фіктивна мобілізація 329 осіб для "показників": на Закарпатті викрили 7 військовослужбовців ТЦК. ФОТОрепортаж

На Закарпатті Нацполіція повідомила про підозри ще п’ятьом працівникам ТЦК, які фіктивно "мобілізували" 329 людей заради показників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Суть схеми

Протиправну діяльність посадовців задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції.











Навесні цього року правоохоронці викрили механізм штучного підвищення показників мобілізації в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Так, керівник РТЦК та СП спільно із заступником - начальником відділення рекрутингу та комплектування - використовували власні кваліфіковані електронні підписи для внесення до системи "Оберіг" відомостей про нібито призваних на військову службу громадян.

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За допомогою КЕП начальника до системи внесли дані про фіктивний призов 162 осіб. Інформація щодо ще 108 військовозобов’язаних чоловіків потрапили до "Оберегу" за допомогою електронного підпису його заступника.

Масштаб фальсифікацій

Після викриття керівників центру правоохоронці продовжили документування та встановили інших працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які могли бути залучені до злочинної схеми. Йдеться про начальника та операторів мобілізаційного відділення і групи обліку офіцерів запасу.

Учасники групи внесли аналогічні недостовірні відомості ще щодо 59 військовозобов’язаних. Загальна кількість осіб з виявленими ознаками фіктивного призову наразі складає 329 осіб.

У такий спосіб посадовці штучно збільшували показники мобілізації: у системі громадяни значилися призваними на військову службу, хоча фактично до військових частин їх не направляли. Для звітності також складали поіменні списки нібито мобілізованих осіб, які на папері перебували у складі тих чи інших військових частин.

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Підозри