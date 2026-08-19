Лубинец встретился с Лантратовой: установлено местонахождение 79 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести. ФОТО

Российская сторона установила местонахождение 79 военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам переговоров с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

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Так, Лубинец рассказал об основных результатах рабочей встречи.

Обмены пленными

Стороны обсудили продолжение процессов обмена.

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Российская сторона сообщила о посещении нескольких мест, где содержатся украинские военнопленные. Лантратова приняла решение запустить системный мониторинг мест содержания наших военнопленных, привлекая всю региональную структуру, то есть посещения будут постоянными.

Поиск лиц, пропавших без вести

Российский уполномоченный по правам человека сообщила, что проверила 79 человек, которые считались пропавшими без вести.

Военнопленные из Оленевки

Также Лубинец подчеркнул, что ожидает ответа на письмо от семей военнопленных из Оленевки, которое он передал на прошлой встрече. Он акцентировал внимание на необходимости первоочередного освобождения пострадавших военнопленных.

Письма для украинских военнопленных

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Также уполномоченные обменялись письмами для украинских военнопленных от их семей и получили письма от наших защитников для их близких.

Гражданские и гуманитарные вопросы

По словам омбудсмена, обсудили ситуацию с незаконно удерживаемыми гражданскими лицами.

Лубинец поднял вопрос о создании мониторинговой миссии из числа зарубежных омбудсменов — в настоящее время он прорабатывается. Также продолжается работа над возможностью телефонных звонков украинских военнопленных родным и другими гуманитарными направлениями.

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"Самый важный результат переговоров — это наши люди, которые вернулись домой и которых наконец-то смогли обнять родные. Продолжаем работать, чтобы каждая семья снова была вместе!" — добавил Лубинец.