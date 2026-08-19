Лубінець зустрівся з Лантратовою: Встановлено місцеперебування 79 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти. ФОТО

Російська сторона встановила місцеперебування 79 військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами перемовин із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

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Так, Лубінець розповів про основні результати робочої зустрічі.

Обміни полоненими

Сторони обговорили продовження обмінних процесів.

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Російська сторона поінформувала про відвідування декількох місць, де утримуються українські військовополонені. Лантратова ухвалила рішення запустити системний моніторинг місць утримання наших військовополонених, залучивши всю регіональну структуру, тобто відвідування будуть постійними.

Пошук осіб зниклих безвісти

Російська уповноважена з прав людини повідомила, що верифікувала 79 осіб, які вважалися безвісти зниклими.

Військовополонені з Оленівки

Також Лубінець наголосив на тому, що я очікую відповідь на лист від родин військовополонених із Оленівки, який він передав на минулій зустрічі. Акцентував увагу на необхідності першочергового звільнення постраждалих військовополонених.

Листи для українських військовополонених

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Також уповноважені обмінялися листами для українських військовополонених від їхніх родин і отримали листи від наших Захисників для їхніх сімей.

Цивільні та гуманітарні питання

За словами омбудсмена, обговорили ситуацію щодо незаконно утримуваних цивільних.

Лубінець порушив питання щодо створення моніторингової місії з числа закордонних омбудсманів - наразі воно опрацьовується. Також триває робота над можливістю телефонних дзвінків українських військовополонених рідним та іншими гуманітарними напрямами.

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"Найважливіший результат перемовин - це наші люди, які вдома і яких нарешті змогли обійняти рідні. Працюємо далі, щоб кожна родина знову була разом!" - додав Лубінець.