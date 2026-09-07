Лубинец продемонстрировал изменения в Ужгородском РТЦК и СП после выявления нарушений: созданы надлежащие условия. ФОТОРЕПОРТАЖ

После проверок, в ходе которых были выявлены грубые нарушения прав военнообязанных, в Ужгородском РТЦК и СП улучшили условия.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что выявила проверка?

Лубинец напомнил, что ранее во время мониторингового визита его команда зафиксировала грубые нарушения прав военнообязанных в Ужгородском РТЦК и СП.

"Сборный пункт фактически был превращен в место незаконного содержания людей. 21 человека незаконно удерживали в помещении РТЦК и СП. Некоторые военнообязанные находились там более 50 дней. У людей забирали телефоны, не допускали к ним родных и адвокатов. Одного из мужчин металлическими наручниками приковали к лестнице, избили и оставили в таком состоянии на всю ночь. Люди находились в ужасных условиях: они спали в спортзале, питались в антисанитарных условиях, не имели достаточного количества посуды и надлежащих условий для личной гигиены", — рассказал омбудсмен.

Лубинец отметил, что собранные материалы его Офис передал правоохранительным органам. После чего были возбуждены уголовные дела. Трем сотрудникам Ужгородского РТЦК и СП — двум руководителям и военнослужащему, которого подозревают в пытках человека, — сообщили о подозрении. Уголовное дело о пытках уже передано в суд.

Также руководитель Ужгородского РТЦК и СП был признан судом виновным в препятствовании законной деятельности представителя Офиса омбудсмена.

Лубинец приветствовал решение об отставке областного руководителя ТЦК и СП из-за многочисленных нарушений прав граждан, а также другие кадровые изменения.

Улучшение условий в сборном пункте

Также уполномоченный рассказал об изменениях, которые произошли в Ужгородском РТЦК и СП.

"Там, где раньше люди фактически находились в спортзале, сегодня провели ремонт и создали надлежащие условия для пребывания. Урегулировали вопросы питания и вещевого обеспечения, установили видеонаблюдение", — рассказал Лубинец.

Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.

В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.

25 апреля стало известно, что Ужгородский городской районный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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