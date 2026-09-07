Лубинец продемонстрировал изменения в Ужгородском РТЦК и СП после выявления нарушений: созданы надлежащие условия. ФОТОРЕПОРТАЖ
После проверок, в ходе которых были выявлены грубые нарушения прав военнообязанных, в Ужгородском РТЦК и СП улучшили условия.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
Что выявила проверка?
Лубинец напомнил, что ранее во время мониторингового визита его команда зафиксировала грубые нарушения прав военнообязанных в Ужгородском РТЦК и СП.
"Сборный пункт фактически был превращен в место незаконного содержания людей. 21 человека незаконно удерживали в помещении РТЦК и СП. Некоторые военнообязанные находились там более 50 дней. У людей забирали телефоны, не допускали к ним родных и адвокатов. Одного из мужчин металлическими наручниками приковали к лестнице, избили и оставили в таком состоянии на всю ночь. Люди находились в ужасных условиях: они спали в спортзале, питались в антисанитарных условиях, не имели достаточного количества посуды и надлежащих условий для личной гигиены", — рассказал омбудсмен.
Лубинец отметил, что собранные материалы его Офис передал правоохранительным органам. После чего были возбуждены уголовные дела. Трем сотрудникам Ужгородского РТЦК и СП — двум руководителям и военнослужащему, которого подозревают в пытках человека, — сообщили о подозрении. Уголовное дело о пытках уже передано в суд.
Также руководитель Ужгородского РТЦК и СП был признан судом виновным в препятствовании законной деятельности представителя Офиса омбудсмена.
Лубинец приветствовал решение об отставке областного руководителя ТЦК и СП из-за многочисленных нарушений прав граждан, а также другие кадровые изменения.
Улучшение условий в сборном пункте
Также уполномоченный рассказал об изменениях, которые произошли в Ужгородском РТЦК и СП.
"Там, где раньше люди фактически находились в спортзале, сегодня провели ремонт и создали надлежащие условия для пребывания. Урегулировали вопросы питания и вещевого обеспечения, установили видеонаблюдение", — рассказал Лубинец.
Что известно о скандале в Ужгородском ТЦК?
- Напомним, ранее сообщалось, что по результатам мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП, осуществленного представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым, зафиксированы вопиющие нарушения.
- В оперативном командовании "Запад" заявили, что инициировали работу специальной комиссии для проверки фактов, обнародованных омбудсменом.
- 25 апреля стало известно, что Ужгородский городской районный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности представителя омбудсмена Дмитрия Лубинца.
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