Лубінець показав зміни в Ужгородському РТЦК та СП після викриття порушень: Створено належні умови. ФОТОрепортаж

Після перевірок, які викрили грубі порушення прав військовозобов’язаних, в Ужгородському РТЦК та СП покращили умови.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

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Що виявила перевірка?

Лубінець нагадав, що раніше під час моніторингового візиту його команда зафіксувала грубі порушення прав військовозобов’язаних в Ужгородському РТЦК та СП.

"Збірний пункт фактично був перетворений на місце незаконного утримання людей. 21 людину незаконно утримували у приміщенні РТЦК та СП. Окремі військовозобов’язані перебували там понад 50 днів. У людей забирали телефони, не допускали до них рідних та адвокатів. Одного з чоловіків металевими кайданками прикували до драбини, били та залишили в такому стані на всю ніч. Люди перебували у жахливих умовах: вони спали у спортзалі, харчувалися в антисанітарних умовах, не мали достатньої кількості посуду та належних умов для особистої гігієни", - розповів омбудсмен.

Лубінець зазначив, що зібрані матеріали його Офіс передав правоохоронним органам. Після чого були відкриті кримінальні провадження. Трьом працівникам Ужгородського РТЦК та СП — двом керівникам та військовослужбовцю, якого підозрюють у катуванні людини, — повідомили про підозру. Кримінальне провадження щодо катування вже передано до суду.

Також керівника Ужгородського РТЦК та СП суд визнав винним у перешкоджанні законній діяльності представника Офісу омбудсмена.

Лубінець привітав рішення про зміну обласного керівника ТЦК та СП через численні порушення прав громадян, а також інші кадрові зміни.

Покращення умов у збірному пункті

Також уповноважений розповів про зміни, які відбулися в Ужгородському РТЦК та СП.

"Там, де раніше люди фактично перебували у спортзалі, сьогодні зробили ремонт і створено належні умови для перебування. Врегулювали питання харчування та речового забезпечення, встановили відеоспостереження", - розповів Лубінець.

Що відомо про скандал в Ужгородському ТЦК?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, здійсненого представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим, зафіксовано кричущі порушення.

В оперативному командуванні "Захід" заявили, що ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки фактів, які оприлюднив омбудсмен.

25 квітня стало відомо, що Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмена Дмитра Лубінця.

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