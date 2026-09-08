Ночная атака РФ: ликвидируют последствия в восьми областях и Киеве, - Корецкий. ФОТО

В восьми областях Украины и Киеве продолжается ликвидация последствий массированной ночной атаки России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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В Сумской области российские дроны атаковали тепловоз поезда Киев-Сумы. Около 100 человек эвакуировали на автобусах.

В Харькове в результате попадания дрона в многоэтажный дом пострадали два человека. В Одесской области под ударом оказался рынок.

Также зафиксированы разрушения в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Последствия атаки в Киеве

В столице в результате российской атаки погибли два человека, ещё 10 пострадали.

Повреждены многоквартирные дома. В пяти районах Киева возникли пожары и зафиксированы разрушения.

На местах работают силы ПВО, спасатели, медики, полицейские, железнодорожники и другие экстренные службы.

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