Нічна атака РФ: наслідки ліквідовують у восьми областях та Києві, - Корецький. ФОТО
У восьми областях України та Києві триває ліквідація наслідків масованої нічної атаки Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
На Сумщині російські дрони атакували тепловоз потяга Київ-Суми. Близько 100 людей евакуювали автобусами.
У Харкові внаслідок влучання дрона в багатоповерховий будинок постраждали двоє людей. На Одещині під ударом опинився ринок.
Також зафіксовано руйнування у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Наслідки атаки у Києві
У столиці внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 10 постраждали.
Пошкоджені багатоквартирні будинки. У п'яти районах Києва виникли пожежі та зафіксовано руйнування.
На місцях працюють сили ППО, рятувальники, медики, поліцейські, залізничники та інші екстрені служби.
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