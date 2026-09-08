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Нічна атака РФ: наслідки ліквідовують у восьми областях та Києві, - Корецький. ФОТО

У восьми областях України та Києві триває ліквідація наслідків масованої нічної атаки Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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На Сумщині російські дрони атакували тепловоз потяга Київ-Суми. Близько 100 людей евакуювали автобусами.

У Харкові внаслідок влучання дрона в багатоповерховий будинок постраждали двоє людей. На Одещині під ударом опинився ринок.

Також зафіксовано руйнування у Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Наслідки атаки у Києві

У столиці внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 10 постраждали.

Пошкоджені багатоквартирні будинки. У п'яти районах Києва виникли пожежі та зафіксовано руйнування.

На місцях працюють сили ППО, рятувальники, медики, поліцейські, залізничники та інші екстрені служби.

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Нічна атака РФ: 2 загиблих і 10 постраждалих у Києві, удари у 8 областях
Нічна атака РФ: 2 загиблих і 10 постраждалих у Києві, удари у 8 областях
Нічна атака РФ: 2 загиблих і 10 постраждалих у Києві, удари у 8 областях

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