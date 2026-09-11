Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября в США: На терроризм должен быть ответ. ФОТО

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с годовщиной теракта в США 11 сентября.

Об этом он написал в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Честь, уважение и соболезнования

"Сегодня важный день - день сильных людей - и в то же время достаточно трагический. Двадцать пять лет назад 11 сентября был нанесен удар по людям. Страшный удар, трагедия в Соединенных Штатах Америки. Погибло около 3 тысяч человек из 90 стран мира, в том числе украинцы. Честь всем героям, которые тогда делали все, чтобы спасти жизни других. Полицейские, пожарные и просто неравнодушные люди, среди них и те, кто имел украинское происхождение. Выражаем честь, уважение, соболезнования", - отметил президент.

Читайте также: Зеленский утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом в Украине

Зло должно быть наказано

Зеленский отметил, что тогда НАТО продемонстрировало свою силу - была применена статья 5.

Читайте также: Reuters: в Европе возросли риски терактов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

"И очень важно, что последовал ответ на терроризм, была применена статья 5. Это говорит о том, что на любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор в защите прав, свобод, ценностей, должен быть ответ. Потому что зло должно быть наказано", - добавил он.