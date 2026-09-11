Зеленський у роковини трагедії 11 вересня у США: На тероризм повинна бути відповідь. ФОТО

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з роковинами теракту у США 11 вересня.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Шана, повага та співчуття

"Сьогодні важливий день – день сильних людей – і в той самий час достатньо трагічний. Двадцять п’ять років тому 11 вересня було завдано удару по людях. Страшний удар, трагедія у Сполучених Штатах Америки. Загинуло близько 3 тисяч людей із 90 країн світу, у тому числі українці. Шана всім героям, котрі тоді робили все, щоб зберегти життя іншим. Поліцейські та пожежники й просто небайдужі люди, серед них і ті, хто мав українське походження. Висловлюємо шану, повагу, співчуття", - зазначив президент.

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Зло повинне бути покаране

Зеленський зауважив, що тоді НАТО показало свою силу - було застосовано статтю 5.

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"І це дуже важливо, що була відповідь на тероризм, застосована стаття 5. Це говорить про те, що на будь-якого ворога й терориста, якщо люди хочуть зберегти свою цивілізацію, свій вибір по захисту прав, свобод, цінностей, повинна бути відповідь. Бо зло повинне бути покаране", - додав він.