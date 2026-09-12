Продолжаются масштабные обыски по всей Украине в связи с фальсифицированным препаратом для похудения "Biopatid". ФОТО
В настоящее время по всей Украине проводятся масштабные обыски в связи с фальсифицированным препаратом для похудения "Biopatid".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Масштабная спецоперация: более 250 обысков в разных регионах
Как отмечается, Днепропетровская областная прокуратура совместно с СБУ проводит одновременные следственные действия в разных регионах страны.
Речь идет о незаконном изготовлении и сбыте заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid" в составе организованной группы.
Квалификация - ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УК Украины.
Незаконное производство и сбыт фальсификата "Biopatid"
"Более 250 санкционированных обысков уже проводятся. Подробности позже", - добавили в Офисе генпрокурора.
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+6 Юрий #499168
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