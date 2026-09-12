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Новости Фото Изготовляли фальсифицированный кофе
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Продолжаются масштабные обыски по всей Украине в связи с фальсифицированным препаратом для похудения "Biopatid". ФОТО

В настоящее время по всей Украине проводятся масштабные обыски в связи с фальсифицированным препаратом для похудения "Biopatid".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Масштабная спецоперация: более 250 обысков в разных регионах

Как отмечается, Днепропетровская областная прокуратура совместно с СБУ проводит одновременные следственные действия в разных регионах страны.

Речь идет о незаконном изготовлении и сбыте заведомо фальсифицированного препарата для похудения "Biopatid" в составе организованной группы.

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подделка Biopatid
подделка Biopatid
подделка Biopatid

Квалификация - ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УК Украины.

Незаконное производство и сбыт фальсификата "Biopatid"

"Более 250 санкционированных обысков уже проводятся. Подробности позже", - добавили в Офисе генпрокурора.

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Автор: 

обыск (2026) фальсификат (377) Офис Генпрокурора (3429)
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Топ комментарии
+7
мешьше треба жерти після 18:00, щоб потім ще купляти якійсь сумнівні препарати
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12.09.2026 13:30 Ответить
+6
Я так не роблю і виглядаю, як людина.
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12.09.2026 13:40 Ответить
+6
Эхо Федорова...
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12.09.2026 13:41 Ответить

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