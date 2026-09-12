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Новини Фото Виготовляли фальсифікат
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Тривають масштабні обшуки по всій Україні через фальсифікований препарат для схуднення "Biopatid". ФОТО

Наразі тривають масштабні обшуки по всій Україні через фальсифікований препарат для схуднення "Biopatid".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Масштабна спецоперація: понад 250 обшуків у різних регіонах

Як зазначається, Дніпропетровська обласна прокуратура спільно з СБУ проводять одночасні слідчі дії у різних регіонах країни.

Йдеться про незаконне виготовлення та збут завідомо фальсифікованого препарату для схуднення "Biopatid" у складі організованої групи.

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підробка Biopatid
підробка Biopatid
підробка Biopatid

Кваліфікація - ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Незаконне виробництво та збут фальсифікату "Biopatid"

"Понад 250 санкціонованих обшуків уже тривають. Деталі згодом", - додали в Офісі генпрокурора.

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Автор: 

обшук (1557) фальсифікат (309) Офіс Генпрокурора (3775)
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Топ коментарі
+5
мешьше треба жерти після 18:00, щоб потім ще купляти якійсь сумнівні препарати
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12.09.2026 13:30 Відповісти
+4
Я так не роблю і виглядаю, як людина.
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12.09.2026 13:40 Відповісти
+3
О!!!! Так це ж тема Федорова.

"Федоров - початок".
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12.09.2026 13:23 Відповісти

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