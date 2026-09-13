Книгу о Харьковской наступательной операции презентовали в Киеве. ФОТО

К годовщине деоккупации Харьковской области в Музее истории Украины во Второй мировой войне состоялась презентация книги "Харьковская наступательная операция 2022".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это пятый том серии о военных операциях, состоявшихся за время войны в Украине, над которой работает Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного.

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Председатель ОО "Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного" Анна Мищенко сказала: "Я хочу сказать "спасибо" каждому, кто надел форму и пошел защищать нашу страну. Спасибо всем, кто участвовал в Харьковской наступательной операции и многих других.

Мы представляем книгу, над которой работала большая команда исследователей и историков на основе базы данных и оперативных сводок. Зачем мы это делаем? Уже 5 лет мы исследуем, как работает Кабинет министров, как работают депутаты. Мы говорим о восстановлении, забывая, что это восстановление существует благодаря тому, что вы дали нам такую возможность. Потому что за вашими решениями стоят ваши жизни".

К созданию и презентации книги присоединился бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский. Он заявил, что Харьковская наступательная операция по своим результатам признана самой успешной военной операцией в мире после Второй мировой войны.

"В результате проведения этой операции было освобождено 11,5 тысяч кв. км территории — почти вся Харьковская область и части Донецкой и Луганской областей, - отметил Сырский. - Наши военнослужащие продемонстрировали высокую подготовку, мужество, героизм и решительность при выполнении боевых задач, что окончательно развеяло миф о непобедимости российской армии. В условиях острого дефицита припасов, ракет, дронов, современного вооружения мы продемонстрировали преимущество быстрых, внезапных, маневренных действий над классическими тактиками, которые применяла российская армия.

После этой операции во многих странах появился новый военный термин - каскадное обрушение обороны, которое привело к отступлению российской армии. Для меня честь быть рядом с теми, кто прошел это испытание".

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"Цель, которую мы ставили в начале, заключалась в том, чтобы по горячим следам дать общее изложение ситуации, показать героизм украинских воинов, и сделать это в достаточно популярной форме, чтобы книга была доступна широкой читательской аудитории", - сказал соавтор книги Владлен Мараев, историк, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины.

Книга предназначена для широкого круга читателей.