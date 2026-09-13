Книгу про Харківську наступальну операцію презентували у Києві. ФОТО

До річниці деокупації Харківщини у Музеї історії України в Другій світовій війні презентували книгу "Харківська наступальна операція 2022".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це п’ятий том серії про військові операції, що відбулися за час війни в Україні, над якою працює Київська школа державного управління імені Сергія Нижного.

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Голова ГО "Київська школа державного управління імені Сергія Нижного" Анна Міщенко сказала: "Я хочу сказати "дякую" кожному, хто надягнув форму і пішов захищати нашу країну. Дякую всім, хто брав участь у Харківській наступальній операції та багатьох інших.

Ми презентуємо книгу, над якою працювала велика команда дослідників та істориків на основі бази даних, оперативних зведень. Навіщо ми це робимо? Вже 5 років ми досліджуємо, к працює Кабінет міністрів, як працюють депутати. Ми говоримо про відбудову, забуваючи, що ця відбудова існує, тому що ви дали нам таку можливість. Тому що за вашими рішеннями стоять ваші життя".

До створення й презентації книги долучився колишній Головнокомадувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Він заявив, що Харківська наступальна операція за своїми результатами визнана найбільш успішною військовою операцією в світі після Другої світової війни.

"У результаті проведення цієї операції було звільнено 11,5 тисяч кв км території – майже вся Харківщина і частини Донецької та Луганської областей, - зазначив Сирський. - Наші військовослужбовці показали високу навченість, мужність, героїзм, рішучість при виконанні бойових завдань, що остаточно зруйнували міф про непереможність російської армії. В умовах гострого дефіциту припасів, ракет, дронів, сучасного озброєння ми показали перевагу у швидких, раптових, маневрених діях над класичними діями, які застосовувала російська армія.

Після цієї операції у багатьох країнах з’явився новий військовий термін – каскадне обвалення оборони, яке призвело до відступу російської армії. Для мене честь бути поруч з тими, хто пройшов це випробування".

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"Мета, яку ми ставили на початку, полягала у тому, щоби по гарячих слідах дати загальний виклад ситуації, показати героїзм українських воїнів, і зробити це у достатньо популярній формі, щоб книжка була доступною для широкої читацької аудиторії", - пояснив співавтор книги Владлен Мараєв, історик, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України.

Книга призначена для широкого кола читачів.