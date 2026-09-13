РФ атаковала поисково-спасательный буксир "Сапфир" в порту на Одесщине. ФОТОрепортаж

Россия в очередной раз нанесла удар по гражданскому судоходству в Одесской области, в результате чего был поврежден поисково-спасательный буксир.

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате атаки российских БПЛА в одном из портов Одесской области поврежден морской поисково-спасательный буксир "Сапфир". Судно имело четкую маркировку в соответствии с требованиями международных морских конвенций.

По предварительной информации, люди не пострадали.

"Особый цинизм заключается в том, что удар нанесен по гражданскому судну поисково-спасательного назначения SAR (Search and Rescue), которое выполняет исключительно гражданские функции", - добавили в министерстве.

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Угроза безопасности международного судоходства

Отмечается, что это очередное грубое нарушение Россией норм международного гуманитарного и морского права. Гражданские суда, портовая инфраструктура и спасательные службы не могут быть законными военными целями.

"Такие атаки - не "сопутствующий ущерб" и не случайность. Это системные удары, которые создают прямую угрозу жизни моряков, спасателей и портовых работников, а также безопасности международного судоходства… Россия должна быть четко осуждена за систематические атаки на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. Такие преступления не могут оставаться безнаказанными", - отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что Украина фиксирует все обстоятельства и доказательства этого преступления и проинформирует Международную морскую организацию (ИМО) и международных партнеров, а также потребует надлежащей реакции.

Последствия атаки





