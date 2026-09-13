РФ атакувала пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" у порту Одещини. ФОТОрепортаж

Росія вкотре атакувала цивільне судноплавство в Одеській області, унаслідок чого пошкоджено пошуково-рятувальний буксир.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок атаки російських БпЛА в одному з портів Одещини пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир "Сапфір". Судно мало чітке маркування відповідно до вимог міжнародних морських конвенцій.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

"Особливий цинізм полягає в тому, що удару завдано по цивільному судну пошуково-рятувального призначення SAR (Search and Rescue), яке виконує виключно цивільні функції", - додали в міністерстві.

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Загроза безпеці міжнародного судноплавства

Наголошується, що це чергове грубе порушення Росією норм міжнародного гуманітарного та морського права. Цивільні судна, портова інфраструктура й рятувальні служби не можуть бути законними військовими цілями.

"Такі атаки - не "супутня шкода" і не випадковість. Це системні удари, які створюють пряму загрозу життю моряків, рятувальників і портових працівників, а також безпеці міжнародного судноплавства… росія має бути чітко засуджена за систематичні атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України. Такі злочини не можуть залишатися без відповіді", - зазначається в повідомленні.

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Також повідомляється, що Україна фіксує всі обставини та докази цього злочину і поінформує Міжнародну морську організацію (IMO) і міжнародних партнерів та вимагатиме належної реакції.

Наслідки атаки





