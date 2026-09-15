НАБУ разоблачило налоговиков в Тернопольской области: 75 тыс. евро взяток и 11,5% "отката". ФОТОРЕПОРТАЖ
В Главном управлении Государственной налоговой службы Тернопольской области раскрыта схема получения взяток от местных компаний.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Заместитель начальника управления и руководитель одного из территориальных подразделений наладили механизм обогащения за счет манипуляций с результатами налоговых проверок. Они якобы выявляли многомиллионные нарушения и предлагали существенно уменьшать суммы штрафных санкций в официальных документах", — говорится в сообщении.
Установлено, что в течение весны-лета 2026 года участники схемы получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 000 евро.
"В июне налоговики потребовали от очередной компании откат в размере 11,5% за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС на сумму свыше 14,6 млн грн", — отметили в Бюро.
В то же время во время передачи взятки через посредника преступление было раскрыто.
Заместительницу начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и её подчинённого задержали.
Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
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