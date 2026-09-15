НАБУ викрило податківців на Тернопільщині: 75 тис. євро хабарів і 11,5% "відкату". ФОТОрепортаж
У Головному управління Держподаткової служби Тернопільщини викрито схему одержанні хабарів від місцевих компаній.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що протягом весни-літа 2026 року учасники схеми отримали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 000 євро.
"У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн", - зазначили у Бюро.
Водночас під час передачі хабаря через посередника злочин викрили.
Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали.
Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
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