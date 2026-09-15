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Новини Фото Хабарництво в податковій
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НАБУ викрило податківців на Тернопільщині: 75 тис. євро хабарів і 11,5% "відкату". ФОТОрепортаж

У Головному управління Держподаткової служби Тернопільщини викрито схему одержанні хабарів від місцевих компаній.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах", - йдеться в повідомленні.

 Встановлено, що протягом весни-літа 2026 року учасники схеми отримали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 000 євро.

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"У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн", - зазначили у Бюро.

Водночас під час передачі хабаря через посередника злочин викрили.

Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали.

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

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Податківців на Тернопільщині викрили на хабарях
Податківців на Тернопільщині викрили на хабарях
Податківців на Тернопільщині викрили на хабарях
Податківців на Тернопільщині викрили на хабарях

Автор: 

НАБУ (4515) хабар (4473) Державна податкова служба (356) Тернопільська область (667)
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